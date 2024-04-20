Суд избрал меру пресечения напавшему на журналистов «Известий»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 56 0

18 апреля Игорь Грибановский пристал к сотрудникам редакции и сломал видеокамеру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra; Пресс-служба Никулинского районного суда города Москвы; 5-tv.ru

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Столичный суд избрал меру пресечения Игорю Грибановскому, который напал на журналистов «Известий», а также препятствовал их профессиональной деятельности.

Нападавшему назначили запрет на определенные действия и установили соответствующие ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

По данным органов расследования, Грибановский умышленно нанес телесные повреждения журналистам, а также сломал имущество редакции.

Нападавшему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Инцидент произошел в четверг, 18 апреля, когда журналисты приехали в дом, где проживает предполагаемая любовница немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба — Вероника Ермилова.

Охрана дома беспрепятственно пропустила группу, однако после этого из квартиры женщины вышел мужчина и начал агрессивно себя вести. Он стал выхватывать оборудование у съемочной группы и ломать его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской.

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