Суд избрал меру пресечения напавшему на журналистов «Известий»

Столичный суд избрал меру пресечения Игорю Грибановскому, который напал на журналистов «Известий», а также препятствовал их профессиональной деятельности.

Нападавшему назначили запрет на определенные действия и установили соответствующие ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

По данным органов расследования, Грибановский умышленно нанес телесные повреждения журналистам, а также сломал имущество редакции.

Нападавшему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Инцидент произошел в четверг, 18 апреля, когда журналисты приехали в дом, где проживает предполагаемая любовница немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба — Вероника Ермилова.

Охрана дома беспрепятственно пропустила группу, однако после этого из квартиры женщины вышел мужчина и начал агрессивно себя вести. Он стал выхватывать оборудование у съемочной группы и ломать его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской.