РФ обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку

Российские дипломаты в Турции плотно отслеживают ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне возникающих сложностей, и ожидают от МИД страны и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на поступающие обращения. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом российских граждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», — заявил он в беседе с РИА Новости.

С начала весны были зафиксированы случаи, когда турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допускала на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе граждан РФ. В качестве причин указывались отсутствие багажа или «чистый» паспорт. А иногда причины такого решения и вовсе не озвучивались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бахрейн и Кувейт может ввести для россиян безвизовый режим. Это связано с устойчивым увеличением пассажиропотоком.