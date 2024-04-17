Две с половиной тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней

Примерно две с половиной тысячи россиян ожидают рейсов из ОАЭ, которые отложили в связи с большими ливнями. В распоряжении сайта 5-tv.ru оказались кадры из аэропорта в Дубае.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству РИА Новости, что российским пассажирам, застрявшим в Объединенных Арабских Эмиратах, предоставили размещение и питание. Пока что неизвестно, когда рейсы возобновят.

«В общей сложности отложены рейсы около двух с половиной тысяч пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Надеемся, что завтра все восстановится», — сказала Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливни парализовали работу международного аэропорта Дубая. Ограничения начали действовать утром 16 апреля.