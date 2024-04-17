Две с половиной тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней
Что сейчас происходит в аэропорту в Дубае?
Фото, видео: Reuters / Abdel Hadi Ramahi; 5-tv.ru
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Примерно две с половиной тысячи россиян ожидают рейсов из ОАЭ, которые отложили в связи с большими ливнями. В распоряжении сайта 5-tv.ru оказались кадры из аэропорта в Дубае.
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству РИА Новости, что российским пассажирам, застрявшим в Объединенных Арабских Эмиратах, предоставили размещение и питание. Пока что неизвестно, когда рейсы возобновят.
«В общей сложности отложены рейсы около двух с половиной тысяч пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Надеемся, что завтра все восстановится», — сказала Ломидзе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливни парализовали работу международного аэропорта Дубая. Ограничения начали действовать утром 16 апреля.
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