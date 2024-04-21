Жизнь пошла под откос? У Лерчек вновь образовался многомиллионный долг
Фирма Лерчек погасит долг в 22,5 миллиона рублей перед логистической компанией
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Что произошло со звездой на этот раз?
У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возникла новая проблема. На этот раз она задолжала логистической компании, которая занималась хранением и поставками косметики ее бренда, 22,5 миллиона рублей.
При этом фирма Лерчек уже согласилась погасить этот долг, следует из судебного решения, размещенного в картотеке арбитражных дел. Договор между сторонами был заключен в 2019 году, и с тех самых пор начали копиться долги.
Логистическая организация сначала пыталась решить вопрос через суд, но стороны смогли прийти к мирному решению. Компания блогера должна погасить долг до 31 мая.
При этом Лерчек вернут оставшиеся на складе товары. Долг Чекалина, как отмечается, будет погашать в пять этапов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что супруги Чекалины делят имущество общей стоимостью в один миллиард рублей.
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