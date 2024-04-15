Супруги Чекалины делят имущество общей стоимостью в один миллиард рублей
Дата заседания суда пока еще не назначена.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Артем Чекалин подал исковое заявление о разделе совместного имущества по отношению к супруге Валерии, более известной как Лерчек. Как сообщил 5-tv.ru источник, пара собирается делить собственность общей стоимостью порядка одного миллиарда рублей.
«Сумма исковых требований Артема Чекалина составляет больше одного миллиарда рублей. Точную стоимость совместно нажитого имущества установят после оценки экспертом», — рассказал наш собеседник.
Чета Чекалиных собирается делить машины — в особенности, Bentley Continental GT. Автомобиль стоит около 30 миллионов рублей.
Иск Чекалина поступил в Симоновский районный суд Москвы, сообщила сегодня пресс-служба столичных судов в своем официальном Telegram-канале.
«Исковое заявление принято к производству, дата заседания не назначена», — сказали в ведомстве.
В марте 2023 года супруги оказались в центре крупного скандала — их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг, и уголовное дело было прекращено.
Слухи о разводе появились после начала разбирательств. Пара пыталась наладить общение, однако 15 апреля этого года Валерия Чекалина обратилась в мировой суд с заявлением о расторжении брака. У пары трое несовершеннолетних детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруги Чекалины начали делить совместно нажитое имущество.
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