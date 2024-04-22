Крупный пожар вспыхнул в производственном здании в Подмосковье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 34 0

В результате пострадал один человек.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Крупный пожар начался в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщили в МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В результате пострадал работник производства, его госпитализировали с ожогами нижних конечностей.

Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара. В настоящий момент огнеборцы пытаются ликвидировать возгорание.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар вспыхнул на территории отеля «Регина» в Казани. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

Сам отель находится в поселке Малые Клыки. На его территории горели баня, кафе и дом для персонала — по предварительной информации, пострадавших нет.

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