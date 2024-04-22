Россияне стали осторожнее приобретать дома в зоне возможных подтоплений

Россияне стали бдительнее при покупке дач и загородных домов. Виной всему нынешние паводки. Эксперты рассказали «Известиям», что каждого второго покупателя сейчас интересуют особенности местного климата, и в первую очередь — вероятность половодья.

Всего год назад этот фактор беспокоил лишь четверть россиян, которые планировали приобрести недвижимость. Стоит отметить, что сам тренд отнюдь не новый. Так, в прошлом году покупателей беспокоило — насколько сильно регион подвержен лесным пожарам.