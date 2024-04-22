Россияне стали осторожнее приобретать дома в зоне возможных подтоплений

Эфирная новость 34 0

Бдительность граждан повысили прошедшие этой весной паводки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россияне стали бдительнее при покупке дач и загородных домов. Виной всему нынешние паводки. Эксперты рассказали «Известиям», что каждого второго покупателя сейчас интересуют особенности местного климата, и в первую очередь — вероятность половодья.

Всего год назад этот фактор беспокоил лишь четверть россиян, которые планировали приобрести недвижимость. Стоит отметить, что сам тренд отнюдь не новый. Так, в прошлом году покупателей беспокоило — насколько сильно регион подвержен лесным пожарам.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:09
«В моде свобода»: почему в России растет число разводов
19:00
Депутат Линдеман: Украинские мужчины будут пушечным мясом на деньги Запада
18:51
Не вредит здоровью: Григорий Дрозд порекомендовал спортсменам употреблять добавки
18:40
«Состояние тяжелое, но стабильное»: что известно о состоянии выжившего в Карачаевске полицейского
18:29
Крупнейшая в Германии промышленная ярмарка открылась на фоне спада производства
18:04
«Оземпическое лицо»: популярный препарат для похудения имеет негативные побочки

Сейчас читают

Волейболистка из подмосковной команды умерла в возрасте 21 года
«Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
Искрятся счастьем: внук звезды «Служебного романа» Немоляевой сыграл свадьбу
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок