«Состояние тяжелое, но стабильное»: что известно о состоянии выжившего в Карачаевске полицейского

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 38 0

Состояние выжившего в Карачаевске полицейского оценивается как стабильно-тяжелое

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Пострадавший нуждается в помощи нейрохирургов.

Стали известны подробности, касательно состояния раненого в Карачаево-Черкесии полицейского. Заместитель главного врача местной больницы Лариса Батчаева рассказала 5-tv.ru, что служитель закона сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии, однако он нуждается в нейрохирургической помощи.

«У него множественные непроникающие огнестрельные ранения волосистой части головы, левой поверхности шеи, с открытым переломом левого сосцевидного отростка, левой ушной раковины, задней поверхности грудной клетки слева, правого предплечья и правого бедра», — объясняет врач.

На данный момент врачи уже провели все необходимые операции. В случае необходимости, полицейский будет переведен в республиканскую больницу.

Напомним, что 21 апреля в Карачаевске произошла стрельба, в результате которой было ранено трое сотрудников правоохранительных органов. Двое из них погибли от полученных ранений, третьего же удалось спасти. Сейчас по всему региону ведется поиск нападавших. Введен план «Сирена».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что появилось видео с места нападения на полицейских на рынке Карачаевска.

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