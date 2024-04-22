Русский Брэд Питт: полуобнаженный Деревянко довел поклонниц до истерики

В комментариях разразились целые баталии по поводу того, на кого из зарубежных звезд он похож.

На личной странице актера Павла Деревянко в Сети появилась полуобнаженная фотография с игривой подписью.

«Фотка старая, а настроение новое», — написал он.

Поклонницы не смогли пройти мимо шикарного пресса 47-летнего актера. В его возрасте не каждый может похвастаться таким спортивным телосложением. В комментариях разразились целые баталии по поводу того, на кого из зарубежных звезд он похож. Кто-то считает, что на Брэда Питта, а кто-то уверен, что Деревянко вылитый Марк Уолберг. Пользователи Сети попросили почаще радовать их таким приятным зрелищем.

Позавидовать можно Зое Фуц, которую не так давно Деревянко назвал своей возлюбленной. Она любуется завидной картиной каждый день. Пара часто появляется вместе на различных мероприятиях. Сам Деревянко рассказывал, что длительное время добивался расположения Зои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Деревянко заработал на квартиру в центре Москвы.

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