Курчатовский институт стал площадкой для съезда учителей естественных наук

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Одна из основных тем — не только повышение качества образования, но и формирование нового понимания и научного подхода, которого требует время.

Курчатовский институт стал площадкой для съезда учителей естественных наук

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Москве сегодня обсуждают развитие и перспективы науки, то, как меняется к ней подход, и как сделать ее привлекательной для школьников. Курчатовский институт вновь стал площадкой для масштабного съезда Национальной ассоциации учителей естественных наук.

Сегодня к дискуссии педагогов биологии, физики и химии из разных регионов подключились главы министерств.
Одна из основных тем — не только повышение качества образования, но и формирование нового понимания и научного подхода, которого требует время.

«Мы живем в узкоспециальном мире дисциплин разных, а дальше, когда надо было сделать крупное дело, например, атомную лодку подводную лодку, космос, нам пришлось уже начать интегрировать, появилась междисциплинарность, но мы тогда объединяли только крупные решения в разных областях человеческой деятельности и знаний. А сегодня мы дошли до того, что должны объединить уже наше понимание на уровне отдельных дисциплин, интегрировать эти понятия», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В рамках съезда запланированы дискуссии с учеными и стажировки учителей.

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