В Германии начали проверку из-за участия Knauf в восстановлении Мариуполя

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 74 0

Расследованием занялась прокуратура города Вюрцбурга.

В Германии начали проверку из-за участия Knauf в восстановлении Мариуполя

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Прокуратура немецкого Вюрцбурга инициировала доследственную проверку в отношении компании Knauf после сообщений в СМИ о применении ее материалов в восстановлении Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель ведомства Тобиас Костух.

«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы в стране. Уточняется, что весь ее бизнес перейдет под местное управление, что позволит сохранить рабочие места для более чем четырех тысяч сотрудников.

При этом сделка по передаче бизнеса еще не проведена, для этого требуется одобрение со стороны российских ведомств. Осенью 2023-го Украина внесла Knauf в список «международных спонсоров войны». 

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