Искали спасение в шкафу: трое малышей погибли в пожаре в Бурятии
Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Бурятии
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Возгорание стремительно распространилось на площади почти в 40 квадратных метров.
Тела троих детей обнаружили спасатели после пожара в жилом доме в селе Тресковое в Бурятии. По данным 5-tv.ru, малыши в возрасте год, два и четыре года прятались от стремительно распространяющегося огня в шкафу.
Известно, что трагедия произошла ранним утром. По данным регионального МЧС, родители находились по соседству, однако предупредить трагедию было некому.
В настоящее время проводятся работы по проливке конструкций. Установлено, что во время пожара открытое горение распространилось на площади в 39 квадратных метров, на месте работали восемь пожарных и три единицы техники.
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