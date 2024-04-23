Искали спасение в шкафу: трое малышей погибли в пожаре в Бурятии

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 57 0

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Бурятии

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Возгорание стремительно распространилось на площади почти в 40 квадратных метров.

Тела троих детей обнаружили спасатели после пожара в жилом доме в селе Тресковое в Бурятии. По данным 5-tv.ru, малыши в возрасте год, два и четыре года прятались от стремительно распространяющегося огня в шкафу. 

Telegram / МЧС России / mchs_official

Известно, что трагедия произошла ранним утром. По данным регионального МЧС, родители находились по соседству, однако предупредить трагедию было некому. 

В настоящее время проводятся работы по проливке конструкций. Установлено, что во время пожара открытое горение распространилось на площади в 39 квадратных метров, на месте работали восемь пожарных и три единицы техники. 

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