Подойдет и младенцам: самый полезный вид спорта для детей

С ранних лет детишки смогут преодолеть страх воды.

Плавание — одно из любимых спортивных занятий детей и взрослых. К тому же этот вид спорта очень полезен для детей и их развития. Об этом заявил врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru.

Медик утверждает, что занятия в воде являются лучшим спортом для детей с грудничкового возраста. Так у малышей с ранних лет преодолевается страх воды и укрепляется иммунитет.

Таким же полезным спортом для детишек является гимнастика. При этом важно учитывать, чтобы все занятия проходили на любительском уровне. Ведь профессиональный спорт — это всегда последствия для здоровья.

«Еще очень важно отправлять детей на сборы, чтобы они учились самостоятельности и умели находить общий язык среди сверстников», — отметила Ярцева.

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