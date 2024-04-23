Ляйсан Утяшева заявила, что планирует третьего ребенка
Гимнастка рассказала о своих планах на будущее подписчикам.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева заявила, что планирует родить третьего ребенка от комика Павла Воли. Об этом звезда сообщила в личном блоге, когда отвечала на вопросы подписчиков.
Так, один из поклонников поинтересовался, планируют ли Ляйсан и ее супруг Павел Воля, завести третьего ребенка. Гимнастка сообщила, что они с мужем работают над этим.
«Друзья, мы на ежедневной основе с Павлом планируем третьего ребенка», — сказала гимнастка.
Пара поженилась в 2012 году. Комик сделал предложение Ляйсан, когда та готовила борщ на кухне. Ведущая призналась, что в этот момент чистила картошку и вообще не ожидала такого поворота событий. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта, а в 2015 году Утяшева на свет появилась дочь София.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака.
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