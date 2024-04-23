Ляйсан Утяшева заявила, что планирует третьего ребенка

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева заявила, что планирует родить третьего ребенка от комика Павла Воли. Об этом звезда сообщила в личном блоге, когда отвечала на вопросы подписчиков.

Так, один из поклонников поинтересовался, планируют ли Ляйсан и ее супруг Павел Воля, завести третьего ребенка. Гимнастка сообщила, что они с мужем работают над этим.

«Друзья, мы на ежедневной основе с Павлом планируем третьего ребенка», — сказала гимнастка.

Пара поженилась в 2012 году. Комик сделал предложение Ляйсан, когда та готовила борщ на кухне. Ведущая призналась, что в этот момент чистила картошку и вообще не ожидала такого поворота событий. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта, а в 2015 году Утяшева на свет появилась дочь София.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака.