«Просто крик не работает»: Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака

Телеведущая и шоумен Павел Воля давно стали образцом крепкого союза в российском шоу-бизнесе.

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака. Вместе с юмористом Павлом Волей она уже 12 лет. Знаменитостям удается избегать ссор, в то время как другие на публику ругаются и выясняют отношения.

«В любви и в разговорах, примерах из нашего детства! В основном с аргументами! Просто крик не работает», — раскрыла Ляйсан секрет счастливого брака в личном блоге.

Известно, что с мужем гимнастка познакомилась на съемках шоу. Долгое время селебрити просто дружили, однако сплотила их смерть мамы гимнастки. Она не раз вспоминала в интервью, как сильно Павел Воля поддерживал ее после трагедии. Официально пара узаконила свои отношения осенью 2012 года. Влюбленные ограничились лишь регистрацией в ЗАГСе, решив не делать из церемонии событие вселенского масштаба. Вскоре у них родился сын Роберт, а следом — дочка-красавица София.

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