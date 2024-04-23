«Не мне судить»: Диана Гурцкая рассказала, как ей удается хорошо выглядеть в 45

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 38 0

Певица Гурцкая отдает предпочтение уходовой косметике, чтобы сохранять красоту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Какие процедуры делает певица, чтобы сохранить хорошее качество кожи в условиях постоянного ношения макияжа?

Певица Диана Гурцкая отдает предпочтение уходовой косметике, чтобы сохранять красоту и молодость лица. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на пятом юбилейном форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2024».

Когда журналисты спросили артистку, что она делает для сохранения своей внешности, и как вообще ей удается так хорошо выглядеть, Гурцкая пояснила, что она сама не знает, как выглядит.

«Я не знаю как выгляжу, не мне судить, но спасибо большое», — уточнила Гурцкая.

Тем не менее, певица рассказала, что у нее, безусловно, есть свои ритуалы красоты. Она понимает, насколько важно постоянно ухаживать за кожей лица. Даже после изнурительных будней она всегда найдет время, чтобы смыть макияж и нанести уходовые средства. Гурцкая отмечает, что это необходимо делать постоянно, так как нашей коже часто нужен отдых и подпитка извне.

Более того, когда ты работаешь целые сутки с тональным кремом на лице, пудрой и другими косметическими средствами, то без снятия макияжа просто не обойтись. Это одно из главных условий сохранения красоты кожи.

После снятия макияжа Диана всегда использует маски для лица и крема. Кроме того, будет не лишним использовать массажеры для лица, помогающие снять напряжение.

При этом Гурцкая добавила, что у всех женщин иногда бывает момент, когда после работы лень даже смыть макияж, однако это будет большой ошибкой.

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