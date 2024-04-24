Кологривого предупредили о рисках стать заложником одной роли

Он, как отмечается, может повторить судьбу советского актера Юрия Никулина.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что актер Никита Кологривый может стать заложником одной роли. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, режиссерам и продюсерам стоит перестать делать ставку на удачно получившийся образ артиста в нашумевшем сериале и искать для Кологривого разнообразные роли.

Иначе он может пойти по стопам советского актера Юрия Никулина, которого всю карьеру преследовал один и тот же сыгранный им персонаж.

«Юрию Никулину стоило адских усилий выйти из комедийного образа, а Моргунов и Вицин так и не смогли. Агентам Кологривого стоит рассматривать разные проекты, чтобы Никиту не ждала та же участь», — сказал Шнейдеров.

Романтическая комедия «Любовь зла» с Кологривым в главной роли выйдет на экраны в августе. В ней он сыграет вора-домушника, что тематически перекликается с амплуа лидера преступной группировки, благодаря которому он и прославился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Владимир Сычев «приструнил» Кологривого.