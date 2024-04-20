Макаров впервые вышел на связь после слухов о разводе с Кудрявцевой

Что происходит в звездной паре?

Хоккеист Игорь Макаров спустя несколько месяцев после появления слухов о возможном разводе с телеведущей Лерой Кудрявцевой вышел на связь, опубликовав совместное фото в обнимку с дочерью.

Всего одним трогательным снимком Макаров намекнул — в его семье будто бы вновь воцарилась идиллия. Однако кадр в соцсетях спортсмена провисел недолго: спустя несколько часов фото чудесным образом исчезло.

При этом ничего необычного в случившемся фанаты не углядели. Поклонники массово сходятся во мнении — Кудрявцева сделала правильный выбор, решив простить супруга и поддержать его в непростой период.

«Если уж Лера убедила его встать на путь истинный, то счастья им в семейной жизни», «Лера, не бросай его, видишь, как он тебя любит», «Тепла и любви вашей семье», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, какие способы помогли бы Кудрявцевой спасти Макарова от алкоголизма.

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