Макаров впервые вышел на связь после слухов о разводе с Кудрявцевой

|
Алина Крылова
Алина Крылова 67 0

Муж Кудрявцевой опубликовал в соцсетях снимок с дочерью

Макаров впервые вышел на связь после слухов о разводе с Кудрявцевой

Фото: Instagram* / igor_makarov25

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что происходит в звездной паре?

Хоккеист Игорь Макаров спустя несколько месяцев после появления слухов о возможном разводе с телеведущей Лерой Кудрявцевой вышел на связь, опубликовав совместное фото в обнимку с дочерью.

Всего одним трогательным снимком Макаров намекнул — в его семье будто бы вновь воцарилась идиллия. Однако кадр в соцсетях спортсмена провисел недолго: спустя несколько часов фото чудесным образом исчезло.

При этом ничего необычного в случившемся фанаты не углядели. Поклонники массово сходятся во мнении — Кудрявцева сделала правильный выбор, решив простить супруга и поддержать его в непростой период.

«Если уж Лера убедила его встать на путь истинный, то счастья им в семейной жизни», «Лера, не бросай его, видишь, как он тебя любит», «Тепла и любви вашей семье», — пишут фолловеры. 

Ранее 5-tv.ru писал, какие способы помогли бы Кудрявцевой спасти Макарова от алкоголизма

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
Непростые деньки: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля

Последние новости

22:48
«Принцесса никуда не торопится»: панда Катюша наслаждается отдыхом в своем вольере
22:35
Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма
22:29
«Папа, давай поговорим»: Кержаков отказался от общения с вышедшей из рехаба дочерью
22:11
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко
21:52
Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве байкера в Москве
21:33
Макаров впервые вышел на связь после слухов о разводе с Кудрявцевой

Сейчас читают

Коллеги несут цветы в память о погибшем военкоре «Известий» Семене Еремине
Жуткая находка: полицейские обнаружили мумию женщины в московской квартире
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок