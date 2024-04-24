Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 30 0

PR-специалист Рябкова: развод Чекалиных может быть пиаром

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Особенно глупо и смешно выглядят рыдания Лерчек на камеру, убеждена эксперт.

Развод Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных может быть пиаром. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила PR-специалист Светлана Рябкова.

«Я считаю все, что связано с их семейством в большинстве случаев это пиар. Вообще непонятно, чем эти люди занимаются», — отметила специалист на торжественной церемонии награждения Brand Awards 2024.

Слишком много «понтов» у звездных блогеров, считает Рябкова. Людей нужно судить не по их публичной деятельности, а по работе и достижениям, указала эксперт.

Ей непонятно, кому может быть интересно эмоциональное расставание интернет-знаменитостей. Особенно глупо и смешно выглядят рыдания на камеру, убеждена Рябкова. Чем может быть интересно многомиллионной аудитории семейство Чекалиных, PR-специалист не знает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что муж Лерчек пообещал заняться глобальными проектами после развода.

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