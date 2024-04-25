Янковский-старший отреагировал на череду скандалов с участием Кологривого

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Филипп Янковский похвалил талант Никиты Кологривого

Янковский-старший отреагировал на череду скандалов с участием Кологривого

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Артист, в частности, пожелал юной звезде здоровья и дальнейшего развития таланта.

Актер Филипп Янковский публично поддержал Никиту Кологривого после всех скандалов с участием последнего. Артист отметил, что больше не желает шутить про молодую звезду из-за противоречивых высказываний.

«Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет», — сказал Янковский на премьерном показе сериала «Прометей» в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Артист пожелал Кологривому здоровья и дальнейшего развития актерского таланта. В последнее время молодой актер регулярно раздавал интервью, в которых критиковал коллег.

Например, таких признанных звезд кино, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский, тот счел скучными. Также он заявлял, что Иван Янковский не вполне органичен во многих ролях — по мнению Кологривого, далеко не все представители актерских династий могут родиться талантливыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кологривого предупредили о риске стать заложником одной роли.

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Янковский-старший отреагировал на череду скандалов с участием Кологривого

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