Военнообязанным украинцам перестанут выдавать паспорта за пределами страны

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о запрете получения украинцами призывного возраста внутренних и заграничных паспортов за пределами страны. Об этом свидетельствует опубликованный на портале кабмина документ.

«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов (за границу)… не осуществляется», — говорится в тексте.

Представители Министерства иностранных дел страны назвали такое решение временным. Оно, как отмечается, необходимо для учета граждан, которые являются военнообязанными.

Сотрудники ведомства также уточнили, что заявления, которые были поданы до 23 апреля, будут рассмотрены. Новые ограничения действуют в рамках усиленной мобилизации.

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