Военнообязанным украинцам перестанут выдавать паспорта за пределами страны

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

МИД Незалежной заявил, что это временная мера.

Военнообязанным украинцам перестанут выдавать паспорта за пределами страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Кабинет министров Украины опубликовал постановление о запрете получения украинцами призывного возраста внутренних и заграничных паспортов за пределами страны. Об этом свидетельствует опубликованный на портале кабмина документ.

«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов (за границу)… не осуществляется», — говорится в тексте.

Представители Министерства иностранных дел страны назвали такое решение временным. Оно, как отмечается, необходимо для учета граждан, которые являются военнообязанными.

Сотрудники ведомства также уточнили, что заявления, которые были поданы до 23 апреля, будут рассмотрены. Новые ограничения действуют в рамках усиленной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Италии расклеили листовки о реальной военной ситуации на Украине.

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