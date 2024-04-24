Листовки о реальной ситуации на Украине расклеили в Италии
В Италии расклеили листовки с призывами остановить поставки оружия ВСУ
Фото: 5-tv.ru
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Что говорится в обращении к местным жителям?
В итальянском городе Генуя неизвестные распространяют агитационные листовки, в которых сообщается, что военный конфликт на Украине начался с агрессии ВСУ по отношению к Донбассу. Снимок одного из таких плакатов появился в распоряжении 5-tv.ru.
«Конфликт на Украине начался не с российского наступления в феврале 2022 года, а с военной (и неонацистской) агрессии против русскоязычного населения Донбасса, инициированной и легитимизированной проевропейскими и пронатовскими правительствами с 2014 года», — сообщается в тексте.
Подчеркивается, что эскалация боевых действий на территории Незалежной увеличивает риски начала Третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса.
Также отмечается, что лидерам западных стран выгодно продолжать конфликт, так как они получают прибыль от продажи оружия. Авторы листовок призывают остановить поставки вооружений на Украину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине.
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