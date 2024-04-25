«Большая работа»: Хуснуллин рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Петербург

На съезде РСПП встретились представители крупного бизнеса, руководители федеральных органов власти и Банка России. Какие темы они обсудили?

В эти минуты в Москве проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ключевыми темами для обсуждения станут взаимодействие бизнеса и власти, развитие экономики страны до 2030 года. Много вопросов и об участии предпринимателей в госпрограммах. В том числе, реализация государственно-частного партнерства при строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.

«Идет освобождение земельных участков, ведутся переговоры по выносу коммуникации, по стоимости. Большая работа ведется по созданию поезда, потому что нам нужно еще поезда создать. Этот проект получил политическое одобрение, он имеет финансовую обеспеченность. Беспрецедентный случай, когда у нас крупные банки заинтересованы и собрались реализовывать этот проект. Я в этот проект верю и считаю, что он будет реализован», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В съезде участвуют представители крупного бизнеса, руководители федеральных органов власти и Банка России. Ожидается, что будет подписано новое генеральное соглашение между Правительством, работодателями и профсоюзами. Оно будет действовать в течение ближайших двух лет. В документе будет прописан прогноз по потребности в кадрах, популяризация рабочих профессий и усиление системы соцзащиты сотрудников.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимр Путин провел встречу с главой РСПП Александром Шохиным.