Патрушев заявил о желании России построить справедливую систему глобальной информбезопасности

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Патрушев: РФ добивается справедливой системы международной информбезопасности

Фото, видео: Depositphotos / billiondigital

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Представители многих стран поддержали российский подход, указал он.

Россия работает над созданием справедливой системы международной информационной безопасности ради мирного решения конфликтов в цифровом пространстве. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. 

«Выражено общее мнение, что в условиях милитаризации цифрового пространства, превращения компьютерных атак в элемент военно-политического противостояния необходим правовой механизм, который поможет предотвращать межгосударственные конфликты», — сказал он по итогам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Представители многих стран поддержали российский подход, понимая общую ответственность за реализацию принципа мирного сосуществования в киберпространстве, указал Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев провел переговоры со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом. В рамках встречи они обсудили вопросы наращивания российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке и недопустимость ее эскалации.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.13
-0.38 98.71
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:35
Столтенберга пустили за штурвал Eurofighter Typhoon во время визита в Германию
20:16
«Салон красоты» под открытым небом устроили для альпак в Крыму
19:57
«Приходят деньги»: Кормухина рассказала о поддержке иностранцами российских бойцов
19:49
Путин поблагодарил народ Донбасса за мужество и героизм
19:44
Токсикомания или норма? Почему некоторым людям нравится запах краски и бензина
19:33
Патрушев заявил о желании России построить справедливую систему глобальной информбезопасности

Сейчас читают

Студентка родила в туалете и заколола новорожденного маникюрными ножницами
«Когда замуж?» — как отвечать на неудобные вопросы
«Покрыла» голову и покорно опустила глаза: Прилучный прилюдно унизил Брутян
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео