Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 3 962 0

Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новогороде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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По какой причине правоохранители прервали выступление коллектива в Нижнем Новгороде?

Три участника группы «Коррозия металла» были задержаны на концерте в Нижнем Новгороде. Вокалист Александр Скворцов дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru с подробностями.

Ближе к концу концерта в зрительный зал ворвался отряд СОБРа и положил всех на пол. В это время играла песня «Мертвый Распутин». В результате Данилу «Зуммера» Буренкова, Рамиля Ram Sanchez Зейналова и Сергея «Паука» Троицкого задержали. На них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Затем музыкантов повезли в суд.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку помещения. В ходе нее они изъяли книги и футболки с символикой, которая находится под запретом в РФ.

Кроме того, Сергей Троицкий также получил штраф за демонстрацию изображений, связанных с нацизмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в апреле также был задержан лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий вместе с другими членами коллектива.

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