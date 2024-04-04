Пошел по стопам Зеленского? Зачем Пашинян связался с Западом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 0

США не помогут Армении выступить против Азербайджана

Пошел по стопам Зеленского? Зачем Пашинян связался с Западом

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Тема:
Нагорный Карабах

Арменией просто могут воспользоваться, если она откажется от поддержки России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян все чаще поворачивается к России спиной, а к Западу — лицом, но зачем он это делает? Об этом рассказало издание EADaily.

Армения уже неоднократно показывала, что она стремится к Западу. Например, глава МИД страны Арарат Мирозян называл ЕС и США главными партнерами.

Правительство Армении же обвиняло Россию в том, что они не помогли отстоять Карабах. Из-за этого Ереван якобы и заморозил свое участие в ОДКБ. При этом Москва подчеркивает, что российские миротворцы действовали в строгом соответствии со своим мандатом.

В марте отношения между РФ и Арменией накалились еще сильнее. Ереван попросил вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. Также они запретили использовать карты с платежной системой «Мир» на своей территории и транслировать некоторые ТВ-программы из России.

С Европой и США Армения наоборот сближается. Даже уже есть разговоры о безвизовом режиме. Также на территории закавказской страны проходили совместные учения вместе с Штатами.

В России считают, что Никол Пашинян выбрал путь президента Украины Владимира Зеленского. Однако политолог Артур Атаев заявил, что Запад просто использует Армению в своих целях.

«У Армении и Запада разные цели и интересы. Ереван хочет получить гарантии безопасности, пытается защититься от азербайджано-турецкого тандема. Запад в этот клубок влезать не хочет, но очень заинтересован в том, чтобы вытеснить из региона Россию», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ради чего Армения отказывается от дружбы с Россией.

Тема:
Нагорный Карабах
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