Пошел по стопам Зеленского? Зачем Пашинян связался с Западом

США не помогут Армении выступить против Азербайджана
Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia
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Арменией просто могут воспользоваться, если она откажется от поддержки России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян все чаще поворачивается к России спиной, а к Западу — лицом, но зачем он это делает? Об этом рассказало издание EADaily.
Армения уже неоднократно показывала, что она стремится к Западу. Например, глава МИД страны Арарат Мирозян называл ЕС и США главными партнерами.
Правительство Армении же обвиняло Россию в том, что они не помогли отстоять Карабах. Из-за этого Ереван якобы и заморозил свое участие в ОДКБ. При этом Москва подчеркивает, что российские миротворцы действовали в строгом соответствии со своим мандатом.
В марте отношения между РФ и Арменией накалились еще сильнее. Ереван попросил вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. Также они запретили использовать карты с платежной системой «Мир» на своей территории и транслировать некоторые ТВ-программы из России.
С Европой и США Армения наоборот сближается. Даже уже есть разговоры о безвизовом режиме. Также на территории закавказской страны проходили совместные учения вместе с Штатами.
В России считают, что Никол Пашинян выбрал путь президента Украины Владимира Зеленского. Однако политолог Артур Атаев заявил, что Запад просто использует Армению в своих целях.
«У Армении и Запада разные цели и интересы. Ереван хочет получить гарантии безопасности, пытается защититься от азербайджано-турецкого тандема. Запад в этот клубок влезать не хочет, но очень заинтересован в том, чтобы вытеснить из региона Россию», — объяснил эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, ради чего Армения отказывается от дружбы с Россией.
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