«Кино может растоптать»: Мария Шукшина рассказала о потерянной мечте своего отца

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 130 0

Мария Шукшина: Василий Шукшин хотел снять фильм о Степане Разине

«Кино может растоптать»: Мария Шукшина рассказала о потерянной мечте своего отца

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Актриса также задумалась, что не так с современным кинематографом.

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина раскрыла мечту своего отца, который мечтал снять особенный для него фильм. В разговоре с aif.ru звезда также негативно отнеслась к тематике современных кино.

Сценарий к картине о Степане Разине написали еще в 1967 году, но перед этим Сергей Бондарчук попросил сыграть Василия Шукшина в другом фильме — «Они сражались за Родину».

Режиссер обещал, что после этого он поможет актеру при создании фильма его мечты. Дело в том, что сам Шукшин никак сам не мог его пробить, хотя даже перешел для этого со студии Горького на «Мосфильм».

«Душа у отца не лежала, но он вынужден был согласиться, потому что состоял в творческом объединении, которое Сергей Федорович возглавлял», — раскрывает чувства своего отца Мария Шукшина.

Актриса рассказала, что он тогда снимался с Вячеславом Тихоновым, который хотел впоследствии пригласить его в свой проект, но судьба распорядилась иначе — отец умер за два дня до конца съемок фильма Бондарчука.

В итоге мечта Василия Шукшина снять фильм о сильной воле русского народа так и не увидела свет. Сама же актриса считает, что сейчас фильмов с такой тематикой почти не делают. Она уверена, что многие современные картины, особенно Голливудские, нацелены на развлечение, русофобию и «чернуху».

«Кино может растоптать, а может и поднять дух. Такие фильмы — духоподъемные — у нас сейчас снимаются? Нет», — рассуждает Шукшина.

Ранее 5-tv.ru писал о судьбах актеров фильма «Калина красная» режиссера Василия Шукшина. Сам же прославленный актер покинул мир в октябре 1974 года. Последние сцены «Они сражались за Родину» пришлось снимать без него и даже — переделывать.

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