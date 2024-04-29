Сеул заявил, что Пхеньян заминировал дорогу в демилитаризованной зоне

КНДР с конца 2023 года установил мины на всех дорогах между двумя государствами.

КНДР заминировала дорогу в демилитаризированной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Пхеньян с конца 2023 года установил мины на всех дорогах между двумя Кореями, в том числе в месте возле уезда Чхольвон. Этот путь был проложен в соответствии с межкорейским соглашением 2018-го для способствования совместным усилиям по поиску останков участников Корейской войны, которые погибли в данном месте.

«После того, как в конце прошлого года Северная Корея объявила об отказе от соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, она возобновила применение мер военного характера. Наша армия предпринимает необходимые шаги в связи с этим», — заявил официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун.

При этом он отметил, что Южная Корея минировать свой участок дороги не будет.

Следует отметить, что еще в феврале лидер КНДР Ким Чен Ын допустил сценарий, при котором соседняя Южная Корея будет оккупирована. По его словам, такой исход может последовать исключительно ради безопасности Северной Кореи. Он также подчеркнул, что «южнокорейские марионетки» являются неизменными врагами его страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в КНДР провели первые учения по нанесению ядерного контрудара. Ким Чен Ын руководил всеми действиями.