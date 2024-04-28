«Увижу внуков и правнуков»: Кате Лель назвали дату своей смерти

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 79 0

Катя Лель заявила, что знает дату своей смерти

«Увижу внуков и правнуков»: Кате Лель назвали дату своей смерти

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Ретрит на Бали помог певице раскрыть подробности своей судьбы.

Известная певица Катя Лель рассказала о периоде своей жизни, когда активно посещала ретриты на Бали. В одной из поездок она встретилась с Брахманом, который предсказал судьбу звезды. Этой историей Катя поделилась c Ляйсан Утяшевой в рамках YouTube-шоу.

Считается, что жизненный путь человека прописан в пальмовых хранилищах, находящихся в Индии, на Бали и на Шри-Ланке. Древние мудрецы записали судьбы людей, которые в будущем придут в эти стены. Принято считать, что туда отправятся только просветленные люди, ищущие свой духовный путь, объяснила Лель.

Знаменитость пояснила, что судьбы всего человечества разделены на две половины, одна из которых находится в Индии, а другая — у Брахмана на Бали.

«И мне повезло, что моя дата рождения оказалась у него, на Бали, — заявила Катя Лель. — Естественно, он получает информацию о тебе, говорит о твоей жизни, спрашивает, хочешь ли ты узнать, когда ты покинешь этот земной план. Я ответила — да, хочу», — рассказала она.

Точную дату смерти звезда говорить не стала. Но рассказала, что впереди у нее долгая жизнь. По ее словам, Лель увидит внуков и даже правнуков, а также запишет огромное количество хитов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель объяснила нелюбовь фанатов к НЛО.

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