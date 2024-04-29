Как в море корабли: Кличко пожаловался, что Зеленский уже два года его избегает
Мэр Киева Виталий Кличко: Зеленский не хочет лично встречаться с главой столицы
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
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Мэр Киева заявил, что между украинскими политиками нет единства.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что уже более двух лет никак не может встретиться с украинским президентом, этим он поделился в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Политик думает, что у Владимира Зеленского «другие дела», так как за все время с начала боевых действий на Украине у них не получилось встретиться лично. Более того, мэр столицы полагает, что между украинскими политиками нет ни сплоченности, ни единства.
Он пытался пересечься с президентом «десятки раз», но каждый раз безуспешно, хотя Кличко уверен, что от Киева «многое зависит».
«Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела», — рассказывает Виталий Кличко.
Мэр не оставил без внимания и тему коррупции в стране — он считает, что правительство почти никак не борется с ней. Вместе с тем Кличко придерживается мнения граждан Украины, которые, как он считает, уверены в недостаточно активных действиях властей по противодействию коррупции.
Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько сильно отразилась коррупция на столице Незалежной.
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