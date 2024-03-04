«Чувствительная тема»: почему Евросоюз не хочет видеть Каллас на посту Борреля

Politico: Каллас может не получить пост в ЕС из-за отношения к РФ и ее гражданам
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eero Vabamagi
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Эстонский премьер также ранее надеялась получить кресло генсека НАТО.
В Евросоюзе сомневаются, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сможет сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя организации по иностранным делам и политике безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО», — сказал европейский чиновник.
Беседы на этот счет ведутся уже несколько месяцев. По словам чиновника, для некоторых стан Евросоюза тема с назначением Каллас «остается чувствительной».
«Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — задался вопросом другой собеседник.
Кроме того, Каллас претендовала на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Однако наиболее вероятно, что это кресло получит исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.
Отметим, что кандидатуру Рютте поддерживает большая группа стран. В этой связи, добавил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, решение может быть озвучено уже совсем скоро — 4 апреля, когда будет отмечаться 75-летие блока.
В середине февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас в рамках уголовной статьи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас. Риск возрастет, когда премьер уйдет в отставку и начнет путешествовать.
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