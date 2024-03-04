«Чувствительная тема»: почему Евросоюз не хочет видеть Каллас на посту Борреля

|
Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Politico: Каллас может не получить пост в ЕС из-за отношения к РФ и ее гражданам

«Чувствительная тема»: почему Евросоюз не хочет видеть Каллас на посту Борреля

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eero Vabamagi

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Эстонский премьер также ранее надеялась получить кресло генсека НАТО.

В Евросоюзе сомневаются, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сможет сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя организации по иностранным делам и политике безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО», — сказал европейский чиновник.

Беседы на этот счет ведутся уже несколько месяцев. По словам чиновника, для некоторых стан Евросоюза тема с назначением Каллас «остается чувствительной».

«Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — задался вопросом другой собеседник.

Кроме того, Каллас претендовала на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Однако наиболее вероятно, что это кресло получит исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

Отметим, что кандидатуру Рютте поддерживает большая группа стран. В этой связи, добавил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, решение может быть озвучено уже совсем скоро — 4 апреля, когда будет отмечаться 75-летие блока.

В середине февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас в рамках уголовной статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас. Риск возрастет, когда премьер уйдет в отставку и начнет путешествовать.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну...

Последние новости

14:18
Суд заочно арестовал политолога Абасса Галлямова*
14:06
Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом на выборах
13:51
Кадровый прогрев: зарплатные предложения в России выросли почти на 19%
13:35
«Станет трагедией»: на Украине бьют тревогу из-за нехватки боевиков в ВСУ
13:27
Прощай, наш верный друг: пес защитил российских бойцов от украинского дрона
13:26
«Быть другом и врагом одинаково почетно»: Путин об отношениях России с другими странами

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Если наболело: Антон Богданов ответил на высказывание Кологривого о коллегах

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок