Прозрачное белье: Ирина Шейк шокировала поклонников откровенным фото

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 160 0

Супермодель Ирина Шейк показала селфи в нижнем белье вместе с фото на паспорт

Прозрачное белье: Ирина Шейк шокировала поклонников откровенным фото

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пользователей крайне удивил пикантный снимок звезды.

Супермодель Ирина Шейк выложила на своей странице в социальной сети сразу два фото, одно из них — изображение на паспорт. Фанаты российской знаменитости крайне сильно удивились последним.

Уроженка города Еманжелинска Челябинской области выложило множество фотографий, включая провокационное, где она позирует в прозрачном нижнем белье, пост 38-летней Шейк всего за час набрал 130 тысяч лайков.

Однако пользователей не меньше удивило и другое изображение, на этот раз черно-белое, где было видно лишь лицо супермодели. Некоторые предположили, что она кому-то проиграла в споре.

Ирина Шейк показала селфи в нижнем белье вместе с фото на паспортИрина Шейк показала селфи в нижнем белье вместе с фото на паспорт. Фото: Instagram* / irinashayk

Некоторые пользователи думаю, что цветное откровенное фото сделано во время очередной фотосессии. Что касается черно-белого фото, то фанатов удивил взгляд Ирины Шейк, словно это неофициальный кадр. Отдельные поклонники топ модели удивились, что у нее «даже фото на паспорте нормальное».

Стоит упомянуть, что у Ирины Шейк есть шестилетняя дочь, которая подарила своей маме на 8 Марта подарок, сделанный вручную. Сама же супермодель уже давно проживает за рубежом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как уроженка Челябинской области стала лицом российского бренда Gloria Jeans.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Великая мощь: китайский гороскоп на май 2024 года

Последние новости

20:47
Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
20:34
Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев
20:22
Министр цифрового развития Казахстана Мусин освобожден от должности
20:12
«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО
20:02
Далеко не хит: музыкальный критик оценил новую песню Киркорова
19:46
Житель Узбекистана получил пять лет колонии за оскорбление президента Мирзиёева

Сейчас читают

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов возложил цветы к мемориалу возле «Крокуса»
Преследовал и угрожал: появились подробности нападения на женщину в ТЦ в Москве
Предательство, одиночество и алкоголь: что случилось с Ириной Отиевой
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео