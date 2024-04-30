Суд арестовал председателя думы Нижнего Новгорода Лавричева

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 78 0

В чем именно обвиняется чиновник?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в арестован на два месяца по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу выступало следствия. Защита чиновника настаивала на домашнем аресте.

Лавричеву предъявлено обвинение в растрате при приобретении медицинского оборудования для женской маммографии, речь идет о сумме в 22 миллиона рублей. Обвиняемый свою вину не признает, отмечая, что правоохранители и суд во всем разберутся.

Чиновника задержали накануне в Донбассе. По версии следствия, преступление он мог совершить во время работы в должности директора Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд арестовал бывшего подчиненного Тимура Иванова.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Великая мощь: китайский гороскоп на май 2024 года

Последние новости

20:47
Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
20:34
Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев
20:22
Министр цифрового развития Казахстана Мусин освобожден от должности
20:12
«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО
20:02
Далеко не хит: музыкальный критик оценил новую песню Киркорова
19:46
Житель Узбекистана получил пять лет колонии за оскорбление президента Мирзиёева

Сейчас читают

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов возложил цветы к мемориалу возле «Крокуса»
Преследовал и угрожал: появились подробности нападения на женщину в ТЦ в Москве
Предательство, одиночество и алкоголь: что случилось с Ириной Отиевой
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео