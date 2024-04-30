Была в рабстве у мужа или лечилась от зависимости? Пропавшую Кафельникову нашли

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 45 0

Нашли пропавшую модель Алесю Кафельникову

Была в рабстве у мужа или лечилась от зависимости? Пропавшую Кафельникову нашли

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В Сети появилось видео с ее участием под песню «Я свободен».

Модель Алеся Кафельникова объявилась после восьми месяцев отсутствия. Видеозапись с ее участием появилась в социальных сетях модельного агентства. Под роликом представители написали, что девушка вернулась на работу.

Девушке перезаписывали видеовизитку. Она нужна для того, чтобы показывать работодателям модель в актуальном внешнем виде. На ней Алеся позирует под песню «Я свободен» в черном лонгсливе и джинсовой мини-юбке. Выглядит Кафельникова здоровой и бодрой.

В августе прошлого года она пропала из всех социальных сетей. Девушку не смогли найти ни на страницах агентств, ни личных, ни брендов.

После исчезновения подписчики разделились на два лагеря: кто-то думал, что модель проходит лечение от наркозависимости, а кто-то, что она в заложниках у мужа-тирана. В личном блоге Кафельникова не объявилась до сих пор и, что было с ней на самом деле, не поведала.

 
 
 
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Мать модели Мария Тишкова подозревала зятя дочери. Она несколько раз высказывала обвинения в его адрес ранее. Сама Алеся тогда отрицала слова матери и уверяла, что в ее семье все в порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Кафельниковой вышла на связь с обвинениями зятя в жестоком обращении с моделью.

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