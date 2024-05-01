Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 50 0

Награды удостоились пять российских предприятий и выдающиеся работники различных отраслей.

Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героев труда ряду граждан. Также, согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, почетные знаки «За успехи в труде» получили коллективы пяти российских предприятий.

В частности, звания Героев труда за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу получили генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко и главный конструктор Государственного машиностроительного бюро «Радуга» имени Березняка Елтуган Сыздыков.

Пять предприятий, отмеченные почетными знаками, среди которых Омский завод транспортного машиностроения и металлургическая компания «Русполимет», награждены за вклад в развитие промышленности и высокие показатели производства.

Сегодня, 1 мая, в России отмечают праздник Весны и Труда. Он утвержден в 1992 году, придя на смену Международному дню солидарности трудящихся, который отмечали в СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие сигналы Путин послал бизнесу на съезде РСПП.

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