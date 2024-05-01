«Мы ждем»: когда на Украину доставят обещанные Западом истребители F-16

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 64 0

Истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, то есть после 5 мая

«Мы ждем»: когда на Украину доставят обещанные Западом истребители F-16

Фото: www.globallookpress.com / Gianluca Vannicelli

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Передача самолетов киевскому режиму уже откладывалась несколько раз.

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, то есть после 5 мая. Об этом в эфире одного из украинских новостных Telegram-каналов заявил представитель воздушных сил страны Илья Евлаш.

По его словам, конкретную дату пока назвать невозможно, однако боевики ВСУ уже вовсю готовятся встретить самолеты, с учетом того, что поставки F-16 постоянно откладываются.

«Мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят… Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить», — сказал Евлаш.

Прежде ряд западных стран, в том числе США, заявили, что F-16 появятся на вооружении у Украины максимум до конца 2024 года. При этом, по данным зарубежных СМИ, украинские пилоты для истребителей будут подготовлены не раньше конца года или даже начала 2025-го.

Причем речь идет всего о десяти боевиках, у которых нет серьезного опыта управления самолетами. Так, шестеро никогда не летали на истребителях, а оставшиеся четверо садились за штурвал лишь учебных моделей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США разбился перевозивший вредные химикаты истребитель F-16.

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