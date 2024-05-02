Променяла Россию на Эстонию? Куда пропала Елена Ханга и как живет сейчас

Карьеру журналистка начала с работы в газете, а после она утвердилась на отечественном ТВ.

Мало кто не знает популярную телеведущую Елену Хангу, которая долгое время блистала на отечественном ТВ. Она вела многочисленные ток-шоу и авторские проекты, однако однажды словно «испарилась» из медиапространства.

Теперь журналистка почти не появляется на экранах, а многие продолжают гадать, куда же подевалась яркая ведущая.

Красочная биография

Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Елена Ханга родилась в Москве в 1962 году — ее родители были многоуважаемыми людьми. Абдула Кассим занимал пост премьер-министра Занзибара, а Лия Голден сперва была известной теннисисткой, а после стала ученым-историком, профессором Чикагского университета и сотрудником Института имени Патриса Лумумбы.

К несчастью, отец Елены после переворота в государстве попал под репрессии и трагически погиб в тюрьме — не вернулся после очередной командировки в Танзанию.

«Мама ников мы не знаикогда не была в Африке, и ей сообщили о гибели отца уже постфактум. Никаких подробностей не было, африканских родственнли, и я росла, лишь догадываясь о том, кто я и где мои корни», — вспоминала журналистка.

Голден тем временем обосновалась в Москве и утвердилась в преподавательской сфере. Интересно, что в юности мать Елены обучалась в МГУ, где подружилась с Михаилом и Раисой Горбачевыми.

Яркой внешностью Ханга, безусловно, обязана генам — ее дед по материнской линии был афроамериканцем, бабушка — польской еврейкой, а прабабушка — наполовину индианкой.

Прадед будущей звезды телевидения прошел огромный путь от раба до богатого землевладельца в штате Миссисипи.

Путь в журналистику

Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Сперва Елена о телевидении не мечтала — маленькая девочка и подумать не могла, что с такой отличающейся от других внешностью когда-нибудь окажется на федеральных каналах.

Однако Ханге был уготован очень интересный путь. Еще в детстве она начала сниматься в небольших проектах — ее часто приглашали в различные ленты из-за необычного образа.

«В 14-15 лет ты меняешься физически, и уже у всех в классе есть парни. А ты понимаешь, что у тебя так никогда не будет, потому что ты никому не нужна. Во-первых, ты сама по себе страшненькая, а во-вторых, ты еще и „другая“. И начинаются такие мысли, что тебя полюбит только человек, который такой же, как и ты. Что нужно поехать в Африку, там тебя оценят», — делилась знаменитость.

Сама телеведущая не раз отмечала, что чувствовала себя не такой как все, пусть и ощущала себя русской. В детстве Елена была октябренком, пионеркой, комсомолкой, но часто расстраивалась, что сильно отличается от сверстников.

«Я даже представить не могла, что со своей физиономией буду работать на ТВ», — признавалась звезда.

Актрисой становиться не хотелось, она мечтала связать свою жизнь с психологией, однако прямо перед поступлением неожиданно сделала выбор в пользу журналистики. Поступила Елена, как и мама в свое время, в МГУ. После Ханга начала работать в крупной газете корреспондентом.

Большим событием в карьере девушки стали переговоры Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Согласно материалам некоторых публицистов, именно благодаря этой встрече Елену заметили американские журналисты, что вызвало невероятный фурор в СМИ, и Ханга нашла своих родственников из Америки.

Старт в карьере

Фото: © РИА Новости

После она отправилась по приглашению учиться по обмену в Бостон — там в итоге журналистка проживет целых десять лет и пройдет стажировку в Нью-Йоркском и Гарвардском университетах. Попробовать себя так же удастся и в психологии — в Америке Елена поступила и отучилась на психотерапевта.

Ездила Ханга в Штаты несколько раз, а после своего первого возращения она смогла попасть в благодаря легендарному Владиславу Листьеву, который заметил талант журналистки.

Так она начала работать вместе с Александром Любимовым и Дмитрием Захаровым. В 1996 году Елена начала работать на федеральном телеканале — звезда экранов делала спортивные сюжеты, а также освещала события летней Олимпиады в Сиднее.

«Про это»

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Несомненно, самым ярким и обсуждаемым проектом в карьере журналистки является громкое телешоу «Про это», в котором гости и различные эксперты обсуждали очень интимные темы.

Программа начала выходить в 1997 году и вызвала большой ажиотаж, так как ничего похожего на ТВ зрители еще не видели.

Предложил вести ток-шоу Елене Леонид Парфенов, который хотел сделать нечто особенное.

«Он хотел сделать передачу про секс и думал, что я такая продвинутая, что живу уже много лет в Америке, что я смогу сделать то, что не может сделать журналист из Москвы. Ему очень долго пришлось со мной работать и учить меня говорить на камеру разные слова: «Смотрите в камеру. Как эта часть тела называется? Вам сколько лет? Вы все какие-то хи-хи-хи», — делилась Ханга.

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Сперва она хотела отказаться, однако все же согласилась. Программа «Про это» выходила в эфир три года и пользовалась достаточно большой популярностью, но в один момент просто изжила себя.

Закрытие шоу, конечно, не означало застой в профессии — совсем скоро журналистка стала ведущей передачи «Принцип домино» вместе с Еленой Ищеевой, а затем с Даной Борисовой. Кроме того, вместе с Парфеновым Ханга вела игру «Русские в Форте Боярд».

С 2009 года Елена была ведущей в CrossTalk на англоязычном канале Russia Today, а с 2013-го по 2015-й в «Точке отсчета». Вела журналистка также «В поисках истины».

Уход с ТВ и личная жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak

После закрытия «Принципа домино» Елена Ханга неожиданно пропала с отечественных экранов так же, как ярко и бурно появилась на ТВ в первый раз.

Ни для кого не было секретом, что журналистка часто ездила в Штаты и также достаточно активно развивала карьеру там, однако удивление вызвала ее работа в Эстонии. На местном телевидении знаменитость стала вести передачу «Своя правда», но затем ушла и от туда.

Звезда признавалась что хотела взять перерыв от журналистики и посвятить себя воспитанию любимой дочери Елизаветы-Анны, которую в 2001 году родила от супруга Игоря Минтусова — председатель совета директоров Центра политического консультирования — достаточно поздно. Ведущая стала мамой в 39 лет.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Сейчас семья постоянно проживает в Москве, а журналистка теперь получает пенсию. В 2020 году она раскрыла, что ее размер составляет 23 тысячи рублей.

«У нее сейчас денег больше, чем у меня. Я пенсионерка, пенсия моя известна — 23 тысячи рублей, а у нее там 400 долларов наличными в месяц. Каждый раз, когда она требует с меня очередной гаджет, я ей говорю: «Что ты к пенсионерке пристаешь? У тебя уже есть свои деньги», — делилась Ханга в эфире программы на федеральном канале.

Впрочем, зарабатывать Ханга не перестает и журналистику до конца, безусловно, не бросает. Например, она ведет собственный YouTube-проект «ХАНГость», в который в гости приходят различные деятели культуры, искусства и других областей.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В 2022-м она также вела передачу «Просто такая генетика», и в этом же году приняла для себя новую «роль». Отказавшись от привычности, Ханга стала участницей шоу «Наследники и самозванцы», напоминающем игру «Мафия».

К сожалению, долго там Елена не задержалась и покинула проект спустя три выпуска. Однако она была счастлива попробовать себя в чем-то новом.

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