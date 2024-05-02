Политическое давление: эксперты обсудили резолюцию Европарламента о непризнании выборов в РФ

Документ направлен на подрыв демократических институтов.

Коллективный Запад ищет новые способы политического давления на суверенные государства. И вот один из них — это попытка не признавать итоги президентских выборов, как происходит в случае с Россией.

Актуальную тему сегодня затронули на Круглом столе Экспертного Института Социальных Исследований. Там прокомментировали резолюцию Европарламента, которая рекомендует странам ЕС не признавать результаты голосования в нашей стране.

И это, несмотря на то, что, была рекордная явка, а за ходом выборов следили более тысячи международных наблюдателей, и они не обнаружили никаких нарушений.

Как отметили эксперты, своими действиями Запад добился одного — высокой консолидации российского общества вокруг действующего президента.