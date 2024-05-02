Мемориал погибшему военкору «Известий» Еремину установили в Барселоне
Один из проходящих мимо мужчин прикрепил к фотографии журналиста георгиевскую ленту, которую снял со своего пиджака.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Мемориал погибшему при выполнении профессиональных обязанностей военкору «Известий» Семену Еремину установили у штаба Еврокомиссии в Барселоне. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Неравнодушные граждане установили фотографию Еремина и плакаты с рассказом о том, как он погиб. На одном из постеров написано, что в его гибели виновен киевский режим.
«Нацистско-путчистский режим Киева убивает журналистов», — написано на постере на испанском языке.
Кроме того, возле мемориала прошел пикет. Его целью было призвать ООН расследовать дело о гибели Семена Еремина. Также выступающие потребовали наказания для убийц.
«Мы осуждаем убийства журналистов. Все они должны быть расследованы», — было написано под фотографией вице-президента ООН Фархана Хака, которую держал в руках один из митингующих.
Один из проходящих мимо мужчин прикрепил к фотографии Еремина георгиевскую ленту, которую снял со своего пиджака.
О гибели журналиста стало известно 19 апреля. Ему было 42 года. Семен Еремин погиб во время съемок репортажа в зоне спецоперации в результате атаки FPV-дрона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Международные журналистские союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина.
- 30 апр
- Полянский: Украина бравирует причастностью к убийству российских журналистов
- 28 апр
- Международные журналистские союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина
- 25 апр
- Захарова указала на обнародование Ереминым сведений об охоте ВСУ за журналистами
- 25 апр
- Совфед потребует от международных структур установить виновных в гибели Еремина
- 24 апр
- Кровавая вакханалия: МИД возмутился отсутствием реакции Запада на гибель Еремина
- 24 апр
- «Сема, будет наказан каждый»: бойцы поклялись отомстить ВСУ за гибель Еремина
- 23 апр
- Второго такого не было. Коллеги и близкие простились с погибшим военкором Семеном Ереминым
- 23 апр
- Военкора «Известий» Еремина похоронили на Троекуровском кладбище
- 23 апр
- «Больше, чем друг»: Темиржан Байсиев подробно о качествах военкора Еремина
- 23 апр
- «Яркий человек»: журналист Пегов рассказал о военкоре Семене Еремине
61%
0.27 98.64
0.61
Нашли ошибку?