Мемориал погибшему военкору «Известий» Еремину установили в Барселоне

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 40 0

Один из проходящих мимо мужчин прикрепил к фотографии журналиста георгиевскую ленту, которую снял со своего пиджака.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Мемориал погибшему при выполнении профессиональных обязанностей военкору «Известий» Семену Еремину установили у штаба Еврокомиссии в Барселоне. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Неравнодушные граждане установили фотографию Еремина и плакаты с рассказом о том, как он погиб. На одном из постеров написано, что в его гибели виновен киевский режим.

«Нацистско-путчистский режим Киева убивает журналистов», — написано на постере на испанском языке.

Кроме того, возле мемориала прошел пикет. Его целью было призвать ООН расследовать дело о гибели Семена Еремина. Также выступающие потребовали наказания для убийц.

«Мы осуждаем убийства журналистов. Все они должны быть расследованы», — было написано под фотографией вице-президента ООН Фархана Хака, которую держал в руках один из митингующих.

Один из проходящих мимо мужчин прикрепил к фотографии Еремина георгиевскую ленту, которую снял со своего пиджака.

О гибели журналиста стало известно 19 апреля. Ему было 42 года. Семен Еремин погиб во время съемок репортажа в зоне спецоперации в результате атаки FPV-дрона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международные журналистские союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина.

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