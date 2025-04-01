Вдова военкора Семена Еремина вошла в Общественный совет «Героев Подмосковья»

Также в состав совета вошли военные корреспонденты телеканала «Россия» Александр Сладков и телеканала НТВ Алексей Ивлиев.
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/mosreg.ru
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Жена погибшего в зоне проведения спецоперации военкора «Известий» Семена Еремина Виктория Еремина вошла в состав Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщает правительство Московской области на своем сайте.
Кроме того, в состав совета вошли военные корреспонденты телеканала «Россия» Александр Сладков и телеканала НТВ Алексей Ивлиев. Имя певца Дениса Майданова также числится в списке.
Председателем Общественного совета региональной программы избран губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Цель программы „Герои Подмосковья“ — социализация ребят, возвращающихся из зоны СВО. Наша общая задача — сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными», — приводит пресс-служба правительства слова вице-губернатора региона Марии Нагорной.
Программа «Герои Подмосковья» разработана вместе с Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина.
Принять участие в ней могут демобилизованные военные и те, кто до сих пор участвует в военных действиях. Курс обучения рассчитан на один год.
Каждому участнику на протяжении всей учебы будут помогать наставники из числа членов Правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона. Лучшим предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что учебник по «Семьеведению» отправили на доработку. Переписывать его буду те же авторы.
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