Вдова военкора Семена Еремина вошла в Общественный совет «Героев Подмосковья»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

Также в состав совета вошли военные корреспонденты телеканала «Россия» Александр Сладков и телеканала НТВ Алексей Ивлиев.

Вдова военкора Семена Еремина вошла в Общественный совет «Героев Подмосковья»

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/mosreg.ru

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Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Жена погибшего в зоне проведения спецоперации военкора «Известий» Семена Еремина Виктория Еремина вошла в состав Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщает правительство Московской области на своем сайте.

Кроме того, в состав совета вошли военные корреспонденты телеканала «Россия» Александр Сладков и телеканала НТВ Алексей Ивлиев. Имя певца Дениса Майданова также числится в списке.

Председателем Общественного совета региональной программы избран губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Цель программы „Герои Подмосковья“ — социализация ребят, возвращающихся из зоны СВО. Наша общая задача — сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными», — приводит пресс-служба правительства слова вице-губернатора региона Марии Нагорной.

Программа «Герои Подмосковья» разработана вместе с Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина.

Принять участие в ней могут демобилизованные военные и те, кто до сих пор участвует в военных действиях. Курс обучения рассчитан на один год.

Каждому участнику на протяжении всей учебы будут помогать наставники из числа членов Правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона. Лучшим предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учебник по «Семьеведению» отправили на доработку. Переписывать его буду те же авторы.

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