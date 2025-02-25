«Многого не успел»: погибшему военкору «Известий» Еремину сегодня исполнилось бы 43 года

В здании МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о журналисте.

В здании МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о Семене Еремине. Нашего коллеги, бесстрашного и талантливого журналиста, автора десятков репортажей, который рассказывал зрителям правду о происходящем в зоне специальной военной операции, не стало в апреле прошлого года. Во время съемок он попал под обстрел киевских боевиков. Сегодня Семену исполнилось бы 43 года. О герое, для которого профессиональный долг — не просто слово, рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Барельеф в память о Семене Еремине теперь встречает сотрудников и гостей на входе в редакцию «Известий». Здесь он работал с 2017 года, но больше времени, как говорят журналисты, был «в полях». С первых дней — в зоне специальной военной операции.

«Мы вспоминаем сегодня, отдаем дань памяти человеку, который честь, профессиональный долг и правду поставил выше собственных рисков, выше, на самом деле, собственной жизни. И, конечно, очень рано ушел Семен. Многого он не успел. Но то, что он успел сделать за свою жизнь, многим на десять жизней хватило бы», — отметила Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

Открытие мемориальной доски «Известия» приурочили ко дню рождения Семена. Сегодня ему исполнилось бы 43 года. Его не стало почти год назад, в апреле 2024-го — нашего коллегу атаковал вражеский беспилотник. Это была очередная его командировка в зону боевых действий. В холле «Известий» те, кто долгие годы был бок о бок с Семеном, родные и коллеги.

«Семен, его работа, его жизнь олицетворяли собой то, каким его видели „Известия“. Он был современным, надежным, открытым, добрым и очень принципиальным человеком. И то, что мы сейчас здесь открываем эту памятную доску, это очень хорошо. Почему? Потому что все, кто у нас работает, все будут приходить на работу, будут видеть Семена, соответственно, знать и помнить, какой он был. И мне очень хотелось бы верить, что всегда будут хотеть быть на него хоть немножечко похожим», — сказал Владимир Тюлин, генеральный директор МИЦ «Известия».

На него равнялись многие коллеги и даже бойцы. Ведь он умел вести себя спокойно в самых трудных и опасных ситуациях — будь-то это взрыв боеприпаса неподалеку, как рядом с заправкой в Мариуполе в 2022-м. Или в окопе, когда украинские боевики заметили съемочную группу и стали корректировать удары из артиллерии. Семен не растерялся, повел коллег в укрытие.

«Этой храбростью и мужественностью он окружающих заражал. Вот в его присутствии невозможно было представить, что ты струсишь или заднюю врубишь. Если ты с Семенем рядом, то хочется соответствовать ему», — вспоминал Валентин Трушнин, военный корреспондент «Известий».

Вот и на барельефе скульптору удалось показать черты мужественного и сильного духом Семена. Автору подсказывали коллеги и семья корреспондента. Он - в форме и бронежилете. У портрета - Орден мужества, которым Семена президент наградил уже посмертно. Осенью память журналиста увековечили в Балашихе, где он жил. На стене дома появился большой портрет.

«Я всеми силами стараюсь сохранить его память и очень благодарна, что я не одна», — сказала Виктория Еремина, вдова Семена Еремина.

Журналистике Семен Еремин посвятил около 20 лет. Он не называл себя военкором, был универсальным корреспондентом — таким и запомнится для всех навсегда.