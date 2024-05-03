«Научились снимать»: зрители высоко оценили новый фильм «Сто лет тому вперед»

Некоторым кино напомнило «Звездные войны» с оттенком советской «Гостьи из будущего».

Закрытый показ блокбастера «Сто лет тому вперед» для врачей и людей с органичными возможностями здоровья состоялся в Челябинске. Зрители поделились своими впечатлениями от картины в беседе с 5-tv.ru.

Инесса Богдашева высоко оценила фильм про приключения Алисы Селезневой. При этом она отметила, что он сильно отличается от советской картины. Женщина подчеркнула, что ее сыну блокбастер тоже очень понравился.

«Сегодняшний фильм — что-то среднее между тем фильмом из детства, трогательным таким, добрым, и „Звездными войнами“. Современная компьютерная графика. Фильм очень понравился», — сказала женщина.

Другой гость показа Михаил Ефремов отметил, что у кино интересный сценарий и хороший актерский состав.

«Наши кинематографисты научились снимать, даже слов нет. Сценарий — огонь, отличный. Некоторые вещи не мог предсказать. Было здорово», — сказал мужчина.

Еще один зритель Рафис Кадыров отметил разнообразие фильмов в России и сказал, что горд за отечественный кинематограф.

Премьера фильма состоялась 18 апреля. Картина в первую же неделю возглавила прокат в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Верещагина рассказала о мечте девства сыграть Алису Селезневу.