Точная копия? Каким вырос внебрачный сын Михаила Евдокимова от любовницы-мулатки

Парню мало, что досталось от матери, но от отца он взял все самое лучшее.

Внебрачный сын погибшего артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова от модели-мулатки Инны Беловой оказался весь в отца. Об этом пишет Woman.ru.

По сети разошлась фотография, на которой 20-летний Даниил стоит вместе с матерью. На кадрах отчетливо видно, что у парня такая же пышная рыжая шевелюра и светлая кожа, как у отца. От матери ему мало, что досталось.

С самого детства Даниил Белов рос без отца, тот умер еще до его рождения в 2005 году в аварии. Инна знала, что Евдокимов не уйдет от жены и первое время не рассказывала о ему беременности. Однако после признания Михаил не стал отказываться от ребенка и оказывал финансовую поддержку беременной женщине.

Чтобы разогнать сомнения и различные слухи, Инна сделала ДНК-тест, который подтвердил, что Даниил — сын Евдокимова. Однако, несмотря на родство, модель не стала добиваться наследства, а решила обеспечивать сына самостоятельно.

Большую часть жизнь Даниила она не состояла в отношениях, решив посвятить жизнь ребенку. Только недавно Инна снова вышла замуж и родила сына, который очень похож на старшего брата.

Помимо внешности, утверждает модель, у Даниила такой же веселый и смелый характер. Свою жизнь Белов решил связать с военной сферой и сейчас учится в кадетском корпусе, а по стопам отца идти он не собирается.

Даниил Белов с матерью. Фото: Instagram* / innabelova9462

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Даниил Белов не помнит своего отца.

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