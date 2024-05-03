Точная копия? Каким вырос внебрачный сын Михаила Евдокимова от любовницы-мулатки

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 518 0

Внебрачный сын Михаила Евдокимова от любовницы-мулатки очень похож на отца

Точная копия? Каким вырос внебрачный сын Михаила Евдокимова от любовницы-мулатки

Фото: www.globallookpress.com / Yurii Zheludev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Парню мало, что досталось от матери, но от отца он взял все самое лучшее.

Внебрачный сын погибшего артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова от модели-мулатки Инны Беловой оказался весь в отца. Об этом пишет Woman.ru.

По сети разошлась фотография, на которой 20-летний Даниил стоит вместе с матерью. На кадрах отчетливо видно, что у парня такая же пышная рыжая шевелюра и светлая кожа, как у отца. От матери ему мало, что досталось.

С самого детства Даниил Белов рос без отца, тот умер еще до его рождения в 2005 году в аварии. Инна знала, что Евдокимов не уйдет от жены и первое время не рассказывала о ему беременности. Однако после признания Михаил не стал отказываться от ребенка и оказывал финансовую поддержку беременной женщине.

Чтобы разогнать сомнения и различные слухи, Инна сделала ДНК-тест, который подтвердил, что Даниил — сын Евдокимова. Однако, несмотря на родство, модель не стала добиваться наследства, а решила обеспечивать сына самостоятельно.

Большую часть жизнь Даниила она не состояла в отношениях, решив посвятить жизнь ребенку. Только недавно Инна снова вышла замуж и родила сына, который очень похож на старшего брата.

Помимо внешности, утверждает модель, у Даниила такой же веселый и смелый характер. Свою жизнь Белов решил связать с военной сферой и сейчас учится в кадетском корпусе, а по стопам отца идти он не собирается.

Даниил Белов с матерью Даниил Белов с матерью. Фото: Instagram* / innabelova9462

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Даниил Белов не помнит своего отца.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

20:49
Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО
20:33
«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала фото мужа, сделанное накануне смерти
20:19
Некрасивый обман: модельное агентство оформляло кредиты на москвичей
20:05
Вселилось «нечто»: в Лас-Вегасе бездомный набросился на мужчину и съел его глаз
19:51
На Ставрополье задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию
19:37
Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс

Сейчас читают

Наши трофеи: зарубежные военные атташе посетили выставку натовской техники в Москве
«Это проблемный человек»: раскрыт характер любовника Волочковой
«Самоубийственный акт»: как закончится карьера главкома ВСУ Сырского
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео