Еще кусочек: как лишний вес в детстве влияет на взрослую жизнь человека

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Врач Неймарк: детское ожирение может спровоцировать диабет второго типа

Еще кусочек: как лишний вес в детстве влияет на взрослую жизнь человека

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Наше здоровье во многом зависит от правильного пищевого поведения.

Ожирение в детстве может стать причиной проблем со здоровьем во взрослой жизни. Об этом рассказал бариатрический врач Александр Неймарк. В беседе с Lenta.ru эксперт отметил, что в России число страдающих лишним весом людей увеличилось на десять процентов. При этом среди детей выявили 108 тысяч новых случаев этого диагноза.

Александр Неймарк объяснил, что причиной ожирения в раннем возрасте могут стать малоподвижный образ жизни и нарушение работы эндокринных желез. Кроме того, иногда причиной лишнего веса у ребенка являются деструктивные психологические установки, которые он «унаследовал» от своей семьи.

«В семейной системе дополнительно включаются психологические установки, например, „пока не доешь, из стола не выйдешь“, „за тобой никто доедать не будет“ и так далее. Ребенок переедает, теряет связь с собой и уже не чувствует насыщение от пищи», — рассказал эксперт.

Он отметил, что подобные ситуации становятся началом привычки регулярно переедать. Негативно сказывается на обмене веществ и малоподвижный образ жизни детей. Сейчас они все чаще и чаще выбирают игры за компьютером, просмотр фильмов и общение в социальных сетях прогулок и спорта.

«Для поддержания здорового веса есть универсальная формула: нужно тратить столько же или чуть больше калорий, чем потреблять. При малоподвижном образе жизни расход энергии почти не происходит. Избыток откладывается в виде жировой ткани, которая накапливается и приводит к развитию ожирения», — пояснил Александр Неймарк.

Ожирение в детском возрасте может спровоцировать ряд заболеваний. Например, нарушения работы сердца, суставов. Также может развиться сахарный диабет второго типа.

Врач рассказал, что для лечения ожирения у ребенка необходимо менять пищевые привычки всех членов семьи.

«Родителям и старшим братьям, сестрам нужно своим примером показывать ребенку положительные изменения», — подчеркнул специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исследователи обнаружили неожиданную пользу жировых отложений для организма. Некоторые специалисты считают, что он может оказывать позитивные влияние на укрепление костей.

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