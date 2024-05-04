Путин: важно сохранить сбалансированный подход в области бюджетной политики

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Глава государства провел совещание по экономическим вопросам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Бюджетные планы на ближайшие годы обсуждали накануне на совещании по экономическим вопросам. Президент РФ Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции. По его словам, прогноз социально-экономического развития страны — это основа для составления любых государственных программ и проектов.

Так, в ходе совещания обсудили бюджетные планы страны не только на ближайшие три года, но и на долгосрочный период — до 2030-го.

«Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные и предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — указал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать от курса валют в ближайшие месяцы.

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