Частицы Вечного огня у Кремлевской стены доставят в новые регионы России

Акция «Огонь памяти» стартовала в Москве, у Могилы Неизвестного Солдата. От пламени, взятого у Кремлевской стены, частицы Вечного огня разойдутся по всей стране — их зажгут на мемориалах, доставят ветеранам Великой Отечественной войны, и бойцам на передовую. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова узнала, по каким маршрутам пройдут участники.

Могила Неизвестного Солдата в самом центре столицы — особое место. Пост номер один, где никогда не гаснет Вечный огонь памяти героических подвигов наших предков. Частицу пламени военнослужащие кремлевского полка бережно переносят в специальную горелку.

«Вот так огонь памяти разгорается в специальных лампах, подготовленных для его транспортировки. С 2022 года эта акция международная, и в этот раз огонь отсюда повезут в 14 стран мира», — отметила корреспондент Ксения Солдатова.

Огонь памяти встретят в Белоруссии, Алжире, на Кипре, в Азербайджане, Сербии. Боксер Денис Лебедев повезет частицу пламени в Узбекистан.

«Узбекская земля хранит много памяти ветеранов и один из них Мамудали Ифалдыев — позывной Казбек. За его жизнь была назначена награда лично фюрером», — подчеркнул представитель Народного фронта, российский боксер-профессионал Денис Лебедев.

В Германию огонь повезет активистка Елена Колбасникова. Она живет в Кельне и проводит там акции памяти, за что на нее завели уже три уголовных дела.

Рассказывает нам, что ее дом дважды обыскивали, последний раз спецназ пришел ночью, взрывали входную дверь. Но она сама была в Донбассе, в Белгороде, видела зверства современного нацизма. И уверена, что охватывающая мир историческая амнезия куда страшнее угроз и давления.

«Наши деды сейчас в гробах переворачиваются, когда они видят и понимают, что происходит. Мы не можем с этим мириться, несмотря на то, что происходит и угрозы. В Германии меня с одной стороны преследуют и уголовные дела открывают, а с другой стороны личные угрозы идут со стороны украинских нацистов и со стороны немецких», — заявила активистка из Германии Елена Колбасникова.

Помимо лампы с огнем, Елена увезет и неожиданный сувенир — Чебурашку с литерой Z.

«Это у нас семья из Немчиновки. Они собирают гуманитарную помощь и изготовили специально для ребят, которые приехали из Германии», — уточнил активист.

В России огонь памяти доставят в 41 регион. Самым протяженным будет маршрут до Севастополя. Он пройдет по территории новых регионов, куда тоже доставят частицы огня.

«Здесь мы привыкли, что каждое 9 мая проходят торжественные акции у Вечного огня. А там люди за это платили своим здоровьем, свободой, а кто-то и жизнью, чтобы иметь возможность отмечать праздник их предков», — отметил актер театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев.

Лампы с огнем памяти доставят и на позиции бойцов в зону СВО. Там этот символ особенно ждут те, кто сражается с современным нацизмом, как наши предки тогда, 80 лет назад.

«Ребята же идут в бой с портретами их дедов, которые воевали. Это, конечно, вызывает у них большой прилив сил. Это действительно очень важно для парней. Все, что связано с историей нашей страны, ее героическим подвигом. Все для ребят имеет огромное значение», — подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Это огромная честь, мне очень приятно, хотел бы, чтобы этот огонь не только по другим городам и странам разнесся, а побывала, наверное, эта частичка в каждом доме, в каждой семье», — добавил доброволец СВО Александр Класич.

Лампы с частицами огня памяти уже в пути. В разные точки маршрута их довезут к главному празднику — ко Дню Победы.