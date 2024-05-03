Посольство РФ в Финляндии будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Местный суд арестовал трех студентов из России по подозрению в нарушении антироссийских санкций.

Посольство РФ в Финляндии будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российское посольство в Хельсинки намерено добиваться полного соблюдения прав задержанных граждан РФ. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

«Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.

Трое граждан России были задержаны в Финляндии 30 апреля по подозрению в нарушении антироссийских санкций. В их числе два молодых человека 25 лет и 18-летняя девушка — студенты колледжа города Кайнуу. Финские правоохранители считают, что они вывозили из страны товары двойного назначения, пригодные для использования в военных целях.

По сообщениям финских СМИ, суд первой инстанции постановил заключить под стражу молодых россиян, назначив срок выдвижения обвинений против них до 16 августа текущего года. Детали расследования не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

0:36
Место притяжения: побережье Сахалина облюбовали тысячи сивучей
0:26
В карман? Под Киевом исчезли выделенные на восстановление села 20 миллионов гривен
0:14
Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе
0:02
«Не всем подряд»: Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus
23:52
В США заявили о проблемах Boeing из-за антироссийских санкций
23:41
В Петербурге врачи спасли мужчину с крюком в голове

Сейчас читают

«Им бы фронт удержать»: эксперт оценил слова Зеленского о новом этапе конфликта
Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео