Посольство РФ в Финляндии будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян

Российское посольство в Хельсинки намерено добиваться полного соблюдения прав задержанных граждан РФ. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

«Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.

Трое граждан России были задержаны в Финляндии 30 апреля по подозрению в нарушении антироссийских санкций. В их числе два молодых человека 25 лет и 18-летняя девушка — студенты колледжа города Кайнуу. Финские правоохранители считают, что они вывозили из страны товары двойного назначения, пригодные для использования в военных целях.

По сообщениям финских СМИ, суд первой инстанции постановил заключить под стражу молодых россиян, назначив срок выдвижения обвинений против них до 16 августа текущего года. Детали расследования не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев.