«Все возлагают надежды»: Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Президент Сербии Вучич: миру стоит обратить внимание на мирные инициативы Китая

«Все возлагают надежды»: Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая

Фото: www.globallookpress.com / Yan Yan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сербский лидер уверяет, что глава КНР Си Цзиньпин может внести свой вклад в урегулирование конфликтов.

Мир должен прислушаться к инициативам председателя КНР Си Цзиньпина. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич в эфире Центрального телевидения Китая.

Государственный деятель в интервью отметил, что мирные намерения главы КНР действительно могут поспособствовать «завершению некоторых войн» — на его инициативы «возлагают большие надежды».

«Все в мире, в независимости от того, что говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си, надеясь, что эти инициативы принесут мир. Я знаю это хорошо, потому что общался со всеми», — сказал Вучич.

По его словам, Си Цзиньпин может внести свой вклад в установление прочного мира. Кроме того, сербский лидер призвал страны идти на компромиссы ради урегулирования конфликтов и примирения, ведь «спокойствие» является общим «интересом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Швеции отреагировали на призыв Китая расследовать теракты на «Северных потоках».

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
«Извлекли уроки»: кого на самом деле убили США в Сирии вместо главаря террористов
11:58
«Европа не хочет»: Боррель назвал условия окончания конфликта на Украине
11:42
Лечебный эффект: как сон помогает в борьбе с раком
11:26
Новые возможности и вызовы судьбы: прогноз от экстрасенса до конца 2024 года
11:08
«Все возлагают надежды»: Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая
10:46
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» особо отличившимся участникам СВО

Сейчас читают

Торговый центр горит в Хабаровске
Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Великая суббота перед Пасхой: что категорически нельзя делать 4 мая 2024
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео