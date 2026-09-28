Александр Вучич передал обязанности президента Сербии главе парламента

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Новый лидер республики должен быть избран до конца 2026 года.

Кому Вучич передал обязанности президента

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Экс-президент Сербии Александр Вучич передал свои обязанности временно исполняющей обязанности председателя спикера Народной скупщины (однопалатного парламента) республики Ане Брнабич. Об этом стало известно на церемонии по передаче советующих регалий.

«Я буду хранить это место, пока народ не изберет нового президента», — заявила Брнабич.

О своей отставке Вучич сообщил 27 сентября. Это его второй президентский срок. По закону Сербии он больше не может претендовать на эту должность. Согласно Конституции данной республики, выборы будущего президента должны быть проведены не позднее 27 декабря.

Несмотря на то, что Вучич ушел с поста главы государства, активно участвовать в политической жизни страны он не перестанет. В октябре пройдут парламентские выборы. На которых бывший президент возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и будет представлен как кандидат в премьер-министры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед уходом с поста Александр Вучич провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе которых они обсудили прошедшие парламентские выборы в РФ и предстоящие в Сербии.

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