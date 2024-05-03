В Швеции отреагировали на призыв Китая расследовать теракты на «Северных потоках»

Пекин предложил найти истинных виновников подрывов под эгидой ООН.

Швеция не видит необходимости проводить международное расследование терактов на российских трубопроводах «Северный поток». Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МИД страны.

Прежде с таким призывом выступил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан. Причем, по мнению Пекина, разбирательства должны пройти именно под эгидой всемирной организации.

Однако в Швеции считают, что уже сделали для расследования достаточно.

«Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — говорится в сообщении МИД Швеции.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские СМИ заявили о пропаже возможного координатора терактов на «Северных потоках».