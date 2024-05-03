В Швеции отреагировали на призыв Китая расследовать теракты на «Северных потоках»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 74 0

Швеция отвергла идею Китая о расследовании терактов на «Северных потоках»

В Швеции отреагировали на призыв Китая расследовать теракты на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Пекин предложил найти истинных виновников подрывов под эгидой ООН.

Швеция не видит необходимости проводить международное расследование терактов на российских трубопроводах «Северный поток». Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МИД страны.

Прежде с таким призывом выступил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан. Причем, по мнению Пекина, разбирательства должны пройти именно под эгидой всемирной организации.

Однако в Швеции считают, что уже сделали для расследования достаточно.

«Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — говорится в сообщении МИД Швеции.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские СМИ заявили о пропаже возможного координатора терактов на «Северных потоках».

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